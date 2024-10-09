Хоселу — о «Золотом мяче»: я бы отдал Карвахалю. Защитникам не воздаётся должное

Центральный нападающий катарского «Аль-Гарафа» Хоселу считает, что «Золотой мяч» должен получить защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль, а не форвард Винисиус Жуниор.

— Я бы отдал его Карвахалю. Мы говорим об игроке, который в прошлом году победил везде, выиграл те же клубные титулы, что и Вини, которого я очень ценю и люблю как товарища по команде, но считаю, что Даниэль завершил сезон лучшим игроком финала Лиги чемпионов, а также внёс важный вклад в победу [Испании] на чемпионате Европы.

В конце концов, защитникам не воздаётся должное, потому что главным героем скорее становится тот, кто забивает голы и делает результативные передачи. Но мы видели Даниэля в качестве бомбардира, который забивал и отдавал результативные передачи, будучи важным игроком, проводя невероятные матчи. Он серьёзный кандидат на победу, потому мы давно не видели такого, а титулы, завоёванные в прошлом году, сделали бы его победу справедливой.

— После [Андреса] Иньесты или Хави в год чемпионата мира, Родри в прошлом году кто-то должен испанскому футболу?

– Дело не в том, что они нам что-то должны, а в том, что, в конце концов, эра [Криштиану] Роналду и [Лионеля] Месси в отношении «Золотого мяча» закончилась. Мы видели, что [Карим] Бензема и [Лука] Модрич добились этого, но ясно, что в плане защитников мы должны сделать шаг вперёд, поскольку Даниэль сделал то, что недоступно остальным. Вот почему для меня он является кандидатом на победу, — приводит слова Хоселу Mundo Deportivo.