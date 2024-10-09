Известно имя капитана сборной Франции на предстоящий матч Лиги наций

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени будет капитаном своей команды в матче 3-го тура Лиги А группы 2 Лиги наций УЕФА с Израилем. Игра состоится завтра, 10 октября, в 21:45 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Божик-Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Тчуамени наденет капитанскую повязку сборной Франции на матч Лиги Наций в четверг вечером», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Помимо Франции и Израиля в группе играют сборные Бельгии и Италии. После двух туров группу 2 Лиги А возглавляет национальная команда Италии, у которой шесть очков. Далее идёт Франция с тремя очками и Бельгия, у которой столько же очков. Квартет замыкает Израиль, которой не заработал ни одного очка.