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Известно имя капитана сборной Франции на предстоящий матч Лиги наций

Известно имя капитана сборной Франции на предстоящий матч Лиги наций
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Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени будет капитаном своей команды в матче 3-го тура Лиги А группы 2 Лиги наций УЕФА с Израилем. Игра состоится завтра, 10 октября, в 21:45 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Божик-Арена» в Будапеште (Венгрия).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Израиль
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тчуамени наденет капитанскую повязку сборной Франции на матч Лиги Наций в четверг вечером», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Помимо Франции и Израиля в группе играют сборные Бельгии и Италии. После двух туров группу 2 Лиги А возглавляет национальная команда Италии, у которой шесть очков. Далее идёт Франция с тремя очками и Бельгия, у которой столько же очков. Квартет замыкает Израиль, которой не заработал ни одного очка.

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