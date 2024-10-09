Нобоа: уровень российского футбола упал — приезжает слишком много молодых иностранцев

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и ряда других клубов РПЛ Кристиан Нобоа поделился мнением, что уровень российского футбола упал, поскольку в чемпионат приезжает слишком много молодых легионеров.

«Уровень российского футбола упал. Потому что иностранцев не так много, как раньше. В прошлом были футболисты из Франции, Испании и Италии, а сейчас этого нет.

Сейчас в Россию приезжает очень много молодых иностранцев. Поэтому уровень в России упал. Дай бог, чтобы ситуация изменилась, и всё было как раньше. Чтобы сборные и клубы играли на международной арене, как раньше», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.