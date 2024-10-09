Глушаков объяснил разгромное поражение «Химок» от «Краснодара»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал поражение подмосковной команды от «Краснодара» (0:4) в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» на ходу. Хорошая команда. Она и в прошлом году хорошо играла, им чуть‑чуть не хватило до чемпионства, и костяк сохранили, приобрели хороших футболистов. Бегущая, молодая команда. В Краснодаре всегда сложно играть — и публика их поддерживает, и атмосфера хорошая. Подбор футболистов, конечно, хороший. «Химки» оборонялись. Видно было, что им сложно. Терпели. Но индивидуальные ошибки, цепь ошибок и привели к этим всем голам», – сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в сентябре Глушаков был переведён во вторую команду «Химок».