Артём Карпукас рассказал, кого считает главной легендой «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас поделился мнением, кого он считает главной легендой железнодорожников.

— Кто для вас главная легенда «Локомотива»?

— Я назову своего земляка. Он тоже из Барнаула. Это Алексей Смертин. Он был хорошим футболистом.

— Какие футболисты вам больше импонируют: креативные или более жёсткие по своей манере игры?

— Больше нравятся креативные и техничные. Они больше цепляют.

— Такие, как [Алексей] Батраков, [Максим] Глушенков?

— Да. В футболистов с такими качествами болельщики больше влюбляются.

— Не напрягает, что у национальной команды на октябрьском сборе нет соперника?

— Мы все футболисты и хотим играть в футбол, — приводит слова Карпукаса «Евро.Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Карпукас сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 6 млн.