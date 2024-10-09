Артём Карпукас рассказал, кого считает главной легендой «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас поделился мнением, кого он считает главной легендой железнодорожников.
— Кто для вас главная легенда «Локомотива»?
— Я назову своего земляка. Он тоже из Барнаула. Это Алексей Смертин. Он был хорошим футболистом.
— Какие футболисты вам больше импонируют: креативные или более жёсткие по своей манере игры?
— Больше нравятся креативные и техничные. Они больше цепляют.
— Такие, как [Алексей] Батраков, [Максим] Глушенков?
— Да. В футболистов с такими качествами болельщики больше влюбляются.
— Не напрягает, что у национальной команды на октябрьском сборе нет соперника?
— Мы все футболисты и хотим играть в футбол, — приводит слова Карпукаса «Евро.Футбол.Ру».
В нынешнем сезоне Карпукас сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 6 млн.