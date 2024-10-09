«Барселона» до сих пор должна семи европейским клубам за трансфер Левандовского

«Барселона» должна денежные средства семи футбольным клубам Европы за трансфер нападающего Роберта Левандовского из мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, «Барселона» на данный момент ещё не выплатила € 10,4 млн «Баварии». Кроме того, «Барселона» пока не рассчиталась с клубами в отношении солидарных выплат. Так, «Барса» должна «Боруссии» Д € 78 тыс., а также польским «Легии» (€ 50 тыс.), «Леху» (€ 119 тыс.), «Дельте» (€ 33 тыс.), «Зничу» (€ 113 тыс.), «МКС» (€ 169 тыс.).
В нынешнем сезоне 36-летний Левандовски принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.