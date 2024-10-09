Глушаков: как играть с лидером чемпионата? Подальше от ворот, поближе к премиальным

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, как нужно играть с лидером РПЛ.

— Что важно, когда играешь с лидером чемпионата?

— Надо боеспособный коллектив собирать, нужен характер. Какой‑то план игры должен быть у тренера и тактика на матч с «Краснодаром» или «Зенитом». С «Зенитом» в принципе «Химки» правильно выработали план, в конце немного не хватило, пропустили и сыграли вничью. Надо где‑то отыграть от обороны, по своему бюджету и по своим игрокам, не надо ничего выдумывать. Подальше от ворот, поближе к премиальным, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

В 11-м туре РПЛ «Химки» проиграли со счётом 0:4 лидеру чемпионата «Краснодару».

Напомним, в сентябре Глушаков был переведён во вторую команду «Химок».