Капитан «Ростова» Данил Глебов назвал нынешних лидеров сборной России

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов назвал нынешних лидеров отечественной национальной команды, а также высказался о принципиальных соперниках.

— Сейчас у сборной России нет соперника для товарищеской игры. Что думаете об этой ситуации?

— Раз мы уже собрались, надо провести время с пользой. Правильное решение, что завтра будет открытая тренировка, чтобы поиграть с детишками, потренироваться. Это будет плюс для всех.

— Такой лёгкий график не расхолаживает?

— Да нет. Клубы сейчас тоже отдыхают. Ребята, которые не поехали в сборные, три-четыре дня проведут дома. Поэтому мы сильно ничего не упустили.

— По лидерским качествам кого выделите в нашей нынешней сборной?

— [Дмитрия] Баринова и [Александра] Головина.

— Для вас сейчас есть такие принципиальные соперники, как в те времена киевское «Динамо» для «Спартака»?

— Наверное, нет. Все матчи важные. Но на московские клубы, «Зенит», «Краснодар» мотивация побольше.

— Валерий Карпин чем-то похож на тренеров тех лет: [Валерия] Лобановского, [Константина] Бескова?

— Думаю, есть какая-то смесь между Лобановским и Бесковым, — приводит слова Глебова «Евро.Футбол.Ру».