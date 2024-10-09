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Капитан «Ростова» Данил Глебов назвал нынешних лидеров сборной России

Капитан «Ростова» Данил Глебов назвал нынешних лидеров сборной России
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов назвал нынешних лидеров отечественной национальной команды, а также высказался о принципиальных соперниках.

— Сейчас у сборной России нет соперника для товарищеской игры. Что думаете об этой ситуации?
— Раз мы уже собрались, надо провести время с пользой. Правильное решение, что завтра будет открытая тренировка, чтобы поиграть с детишками, потренироваться. Это будет плюс для всех.

— Такой лёгкий график не расхолаживает?
— Да нет. Клубы сейчас тоже отдыхают. Ребята, которые не поехали в сборные, три-четыре дня проведут дома. Поэтому мы сильно ничего не упустили.

— По лидерским качествам кого выделите в нашей нынешней сборной?
— [Дмитрия] Баринова и [Александра] Головина.

— Для вас сейчас есть такие принципиальные соперники, как в те времена киевское «Динамо» для «Спартака»?
— Наверное, нет. Все матчи важные. Но на московские клубы, «Зенит», «Краснодар» мотивация побольше.

— Валерий Карпин чем-то похож на тренеров тех лет: [Валерия] Лобановского, [Константина] Бескова?
— Думаю, есть какая-то смесь между Лобановским и Бесковым, — приводит слова Глебова «Евро.Футбол.Ру».

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