Генич рассказал, за какой клуб в РПЛ он теперь будет болеть

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич рассказал, что будет болеть за «Пари НН» после того, как в нижегородский клуб на пост главного тренера был назначен Виктор Гончаренко.

«Прекрасно! Поболею за НН и Виктора Михайловича», — написал Генич на своей странице в социальной сети.

9 октября «Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера команды.

Напомним, предыдущим местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.