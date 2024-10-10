Равиль Нетфуллин рассказал об игре Понтуса Вернблума в ЦСКА

Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин рассказал об игре бывшего хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума.

— А насколько жёсток был на тренировках Понтус Вернблум?

— Вернблум в ЦСКА сразу напомнил мне [Дженнаро] Гаттузо в «Милане». В плане того, что он такой по-футбольному агрессивный, неуступчивый, самоотверженный. Никогда не боялся идти в борьбу. Доставалось и физически, и словесно. Понтус не любил проигрывать даже на тренировках, не говоря уже об играх. Мы все только приобрели от пребывания шведа в клубе.

— Какое влияние на тебя оказал швед как на игрока?

— Конечно, для молодого игрока выступление рядом с такими мастерами — это большой опыт. Понятно, что больше приходилось тренироваться, чем играть. Но в любом случае в той команде были такие футболисты, что хочешь или нет — будешь прибавлять. Там можно было у каждого чему-то поучиться. У того же Сергея Игнашевича, — приводит слова Нетфуллина «РБ Спорт».

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. Он завершил карьеру в 2021 году в шведском «Гётеборге».