Футболист сборной Греции Джордж Болдок найден мёртвым в бассейне — источник

31-летний футболист «Панатинаикоса» и сборной Греции Джордж Болдок был найден мёртвым. Об этом сообщает греческое издание Sport24.

По сведениям источника, 9 октября футболиста нашли в бассейне его дома в Афинах. Сообщается, что на теле Болдока не было обнаружено каких-либо травм. Вероятно, он погиб за несколько часов до этого.

Болдок с текущего сезона выступал за греческий «Панатинаикос». Ранее он играл за английские «Шеффилд Юнайтед», «Оксфорд», «Тамуорт», «Нортгемптон», «Милтон-Кинс Донс» и исландский «Вестманнаэйяр».

Напомним, в составе сборной Греции по футболу игрок принял участие в общей сложности в 12 матчах.