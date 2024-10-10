Стало известно, кто может заменить Салаха в «Ливерпуле», если он уйдёт летом

Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми, а также нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш рассматриваются «Ливерпулем» в качестве замены Мохамеду Салаху, если он покинет клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Хотя на данный момент неизвестно решение «Ливерпуля» и Салаха по поводу продолжения сотрудничества, «красные» анализируют рынок на предмет потенциальной замены.

Адейеми в текущем сезоне сыграл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста € 35 млн.

Мармуш в текущем сезоне сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.