«Медиалига — это не соперник для сборной России». Семшов — о национальной команде

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов оценил идею организации товарищеской игры национальной команды с игроками Медиалиги.

«Моё мнение простое: если мы не нашли соперника заранее, то ничего страшного нет. Четыре дня достаточно, чтобы пообщаться, какие‑то тренерские указания вспомнить, что‑то наиграть и провести двухсторонний матч. У меня такой опыт был, когда сборная собиралась без контрольного матча, делали то же самое.

Что касается встречи с командой Первой лиги, понятно, это нужно останавливать сам чемпионат Первой лиги, что, наверное, проблематично. Потому что календарь составлен.

Насчёт того, чтобы играть с Медиалигой: я уважительно отношусь к ней, но всё‑таки не нужно опускаться до этого. Пусть Медиалига играет с собой. Там есть хорошие футболисты, хороший чемпионат, но это не соперник для сборной России», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 10 октября, на московском стадионе «ВТБ Арена» у сборной России состоится открытая тренировка для детей. В последний раз отечественная национальная команда играла в сентябре в Ханое со сборной Вьетнама (3:0).