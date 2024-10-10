«Шанса на серию плохих матчей просто нет». Казанский — о ситуации с Осинькиным в «Крыльях»

Комментатор Денис Казанский высказался о ситуации вокруг главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Политическое решение в футбольной Самаре. Осинькин остался благодаря старту карьеры нового губернатора. Кто же может начать свою деятельность с не самого популярного решения? К футболу никакого отношения это не имеет.

Но абсолютно уверен, что нет никаких гарантий работы до конца сезона, пусть и говорят. Задачи косвенно это подтверждают. Типичная история клуба на бюджете, то есть почти каждого в стране.

Шанса на серию плохих матчей просто нет», — написал Казанский в одной из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» может заменить Сергей Игнашевич. Однако в ситуацию вмешался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он провёл встречу с тренером и руководством клуба, по итогам которой было принято решение, что в команде не будет кадровых перестановок.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 11 очков за 11 матчей.