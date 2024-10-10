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Защитник «Локомотива» Сильянов назвал самый памятный матч за сборную России

Защитник «Локомотива» Сильянов назвал самый памятный матч за сборную России
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов рассказал, что ему всегда приятно приезжать в расположение сборной России.

— Радостно приезжать в сборную всегда, увидеть ребят. Тут больше ответственности: за клуб болеют определённые люди, а за сборную — вся страна.

— Какой самый памятный матч за сборную?
— Наверное, с Сербией (4:0). Атмосфера была на уровне.

— Для Александра Сильянова тренер Валерий Карпин — какой?
— Для меня — добро-суровый, так сказать. В меру суровый и как надо добрый, прямолинейный; говорит как есть. Если плохо сыграл — говорит, что плохо сыграл, — сказал Сильянов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 10 октября, на московском стадионе «ВТБ Арена» у сборной России состоится открытая тренировка для детей. В последний раз отечественная национальная команда играла в сентябре в Ханое со сборной Вьетнама (3:0).

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