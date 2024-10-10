Холанд прокомментировал своё грубое поведение в матче «Манчестер Сити» и «Арсенала»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал своё поведение в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2).

«В этой игре всё происходило сгоряча. Что происходит на поле, то там и остаётся. Так оно и есть», — приводит слова Холанда журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter)

Напомним, Холанд бросил мяч в голову центральному защитнику «Арсенала» Габриэлу Магальянсу после второго гола своей команды в концовке матча. «Перформанс» норвежца продолжился после финального свистка. Он хлопнул по спине тренера «Арсенала» Микеля Артету и сказал ему: «Эй, ты, будь попроще!».