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Экс-игрок «Локомотива» Тарасов: каждый день нахожу время на себя

Экс-игрок «Локомотива» Тарасов: каждый день нахожу время на себя
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Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что человеку необходимо находить время каждый день, чтобы побыть наедине со своими мыслями.

— Дима, есть потребность в тишине, личном пространстве?
— Безусловно! Каждый день нахожу время на себя, чтобы побыть наедине со своей головой. На эту тему можно размышлять очень долго, но советую всем пользоваться этой практикой, — написал Тарасов на своей странице в социальной сети, отвечая на вопрос подписчика.

Последним клубом Тарасова был московский «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. Также полузащитник играл за «Москву», «Локомотив» и «Рубин». В составе железнодорожников Дмитрий провёл 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Он объявил о завершении профессиональной карьеры летом 2022 года.

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