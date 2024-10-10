«Аль-Наср» уверен в трансфере Де Брёйне, ему предложат контракт, который требовал Роналду

Саудовский «Аль-Наср» рассчитывает подписать свободным агентом атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне по просьбе известного португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в клубе согласны предложить бельгийцу контракт на £ 1 млн (€ 1,19 млн) в неделю, который ранее призывал клуб подписать игрока «горожан» на таких условиях. Сообщается, что саудовская команда уверена в том, что им удастся согласовать сделку, несмотря на интерес к игроку со стороны клубов МЛС.

Отмечается, что футболист ранее был не готов покинуть Европу ради переезда на Ближний Восток, однако на данный момент точно нет никакой определенности в решении Де Брёйне по данному вопросу.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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