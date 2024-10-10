Хоселу – о «Реале»: сейчас сомневаться в Анчелотти было бы ошибкой

Центральный нападающий катарского «Аль-Гарафа» Хоселу высказался о положении «Реала» в нынешнем сезоне.

«Прямо сейчас сомневаться в Анчелотти было бы ошибкой, я думаю, он знает, что в сезоне будут моменты, когда ситуация будет не очень хорошей. Такое случается в любом клубе мира, и у него как тренера и его тренерского штаба есть нужные условия, чтобы справиться с этой ситуацией. На данный момент он лучший тренер в мире и собирается добиться лучших результатов от всех игроков. Я уверен, что он получит больше титулов», — приводит слова Хоселу Mundo Deportivo.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 21 очко. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на три очка.

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