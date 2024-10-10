«Неприятная ситуация». Иньеста — об увольнении Хави из «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста высказался относительно увольнения из каталонского клуба тренера и экс-партнёра по команде Хави.

«Ситуация была неприятной, однако, находясь на тренерском мостике, ты должен быть готов к подобному», — приводит слова Иньесты Marca.

Хави объявил о своём уходе с поста главного тренера на пресс-конференции 27 января после поражения от «Вильярреала» со счётом 3:5. Изначально клубное руководство уговорило тренера остаться на своём посту, но 24 мая пресс-служба каталонского клуба сообщила о его увольнении по окончании сезона. Хави возглавлял команду с 2021 года и успел завоевать два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок страны.

Стоит отметить, что в СМИ ранее упоминалось о решении президента «Барселоны» Жоана Лапорта уволить Хави из-за растущих требований тренера по усилению состава команды.

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