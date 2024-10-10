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Иньеста назвал имена трёх футболистов «Барселоны», которых подписал бы в свою команду

Иньеста назвал имена трёх футболистов «Барселоны», которых подписал бы в свою команду
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста высказался о футболистах каталонской команды, которых подписал бы в свою команду.

«Я бы подписал Педри, Марка-Андре Тер Штегена и Ансу Фати» », — приводит слова Иньесты Sport Bible со ссылкой на COPE.

Ранее Андрес Иньеста объявил о завершении футбольной карьеры. Футболист находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе», в составе которого испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, где отметился 26 голами и 25 результативными передачами. Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, где он успел забить пять голов в 23 матчах.

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