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Юрген Клопп объяснил, почему принял решение о работе в «Ред Булл»

Юрген Клопп объяснил, почему принял решение о работе в «Ред Булл»
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Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему принял решение о работе в «Ред Булл».

«Несколько месяцев назад я сказал, что больше не вижу себя на бровке, и это по-прежнему так. Но я по-прежнему люблю футбол и по-прежнему люблю работать. «Ред Булл» даёт мне идеальную платформу для этого. Я хочу поделиться своим опытом, который я собирал годами.

Мы все знаем, что есть гораздо более успешные тренеры, но в своей карьере я боролся за повышение, боролся против понижения в классе, боролся за титулы и трофеи. Иногда мы терпели неудачу, иногда преуспевали. Справиться с этим непросто, но возможно. Потом я хочу учиться снова, потому что, когда ты на работе и тебе приходится играть каждые три дня, у тебя едва хватает на это времени», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

Немецкий специалист с 1 января станет глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл».

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