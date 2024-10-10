Алексей Миранчук назвал футболиста, который является кумиром его детства

Российский хавбек американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о футболисте, из-за которого он полюбил футбол в детстве.

— Помнишь ли ты момент, когда действительно полюбил футбол?

— Да, я полюбил футбол, когда был ещё очень маленьким. Все мои соседи играли в футбол на улице. Поэтому я считаю, что в некотором роде моя любовь к футболу естественна. Также стоит упомянуть, что мне очень нравится стиль игры Рональдинио. Думаю, это главная причина, по которой я полюбил футбол, — сказал Миранчук пресс-службе американского клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний Алексей Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В следующем матче МЛС «Атланта» встретится с «Орландо Сити». Игра состоится 20 октября.

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