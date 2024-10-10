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Григорян раскритиковал оборону «Динамо» после поражения в матче с ЦСКА

Григорян раскритиковал оборону «Динамо» после поражения в матче с ЦСКА
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Известный футбольный специалист Александр Григорян высказался о поражении «Динамо» в дерби в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2), раскрыв главную проблему команды.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Конечно, особняком стоит линия защиты. Командные действия в обороне не выдерживают никакой критики. Команда у Лички отбирает не отбирая мяч. Что касается линии защиты — ни один защитник, кроме Майсторовича, пропускавшего из-за травмы матч, не выдерживает критики. Особенно Бальбуэна, который является капитаном команды. Безусловно, он владеет в развитии атаки незаурядным мастерством, но в оборонительных действиях критично неэффективен. Просто привозной защитник», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу Геннадия Орлова.

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда под руководством Марцела Лички набрала 20 очков за 11 матчей.

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