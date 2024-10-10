Григорян раскритиковал оборону «Динамо» после поражения в матче с ЦСКА

Известный футбольный специалист Александр Григорян высказался о поражении «Динамо» в дерби в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2), раскрыв главную проблему команды.

«Конечно, особняком стоит линия защиты. Командные действия в обороне не выдерживают никакой критики. Команда у Лички отбирает не отбирая мяч. Что касается линии защиты — ни один защитник, кроме Майсторовича, пропускавшего из-за травмы матч, не выдерживает критики. Особенно Бальбуэна, который является капитаном команды. Безусловно, он владеет в развитии атаки незаурядным мастерством, но в оборонительных действиях критично неэффективен. Просто привозной защитник», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу Геннадия Орлова.

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда под руководством Марцела Лички набрала 20 очков за 11 матчей.

Материалы по теме Терёхин: Личка два года не может наладить оборону «Динамо», во Второй лиге так не играют

Главные футбольные дерби России: