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Goal представил рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

Один из крупнейших новостных футбольных сайтов Goal.com опубликовал рейтинг худших подписаний футболистов английским «Манчестер Юнайтед» в период работы тренера Эрика тен Хага.

Топ-10 худших подписаний по версии Goal.com:

Антони – из «Аякса» (лето 2022-го – € 95 млн). Мэйсон Маунт – из «Челси» (лето 2023-го – € 64,2 млн). Ваут Вегорст – из «Бёрнли» (январь 2023-го – аренда за € 2,96 млн). Андре Онана – из «Интера» (лето 2023-го – € 50,2 млн). Каземиро – из «Реала» (лето 2022-го – € 70,65 млн). Расмус Хойлунд – из «Аталанты» (лето 2023-го – € 73,9 млн). Маттейс де Лигт – из «Баварии» (лето 2024-го – € 45 млн). Софьян Амрабат – из «Фиорентины» (лето 2023-го – аренда € 9 млн). Серхио Регилон – из «Тоттенхэма» (лето 2023-го – аренда). Мануэль Угарте – из «ПСЖ» (лето 2014-го – € 50 млн).

Самый дорогой трансфер в истории футбола: