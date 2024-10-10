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Goal представил рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

Goal представил рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге
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Один из крупнейших новостных футбольных сайтов Goal.com опубликовал рейтинг худших подписаний футболистов английским «Манчестер Юнайтед» в период работы тренера Эрика тен Хага.

Топ-10 худших подписаний по версии Goal.com:

  1. Антони – из «Аякса» (лето 2022-го – € 95 млн).
  2. Мэйсон Маунт – из «Челси» (лето 2023-го – € 64,2 млн).
  3. Ваут Вегорст – из «Бёрнли» (январь 2023-го – аренда за € 2,96 млн).
  4. Андре Онана – из «Интера» (лето 2023-го – € 50,2 млн).
  5. Каземиро – из «Реала» (лето 2022-го – € 70,65 млн).
  6. Расмус Хойлунд – из «Аталанты» (лето 2023-го – € 73,9 млн).
  7. Маттейс де Лигт – из «Баварии» (лето 2024-го – € 45 млн).
  8. Софьян Амрабат – из «Фиорентины» (лето 2023-го – аренда € 9 млн).
  9. Серхио Регилон – из «Тоттенхэма» (лето 2023-го – аренда).
  10. Мануэль Угарте – из «ПСЖ» (лето 2014-го – € 50 млн).
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