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Валерий Карпин – о матче сборной России с Украиной в 1999 году: сердце болит

Валерий Карпин – о матче сборной России с Украиной в 1999 году: сердце болит
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин вспомнил о матче заключительного тура отборочного этапа чемпионата Европы 2000 года с национальной командой Украины (1:1).

— Сегодня 25 лет матчу Россия — Украина в «Лужниках». Зажила рана?

— Если бы она кровоточила, я бы уже умер, наверное. Сердце болит, но раны уже нет, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после этой ничьей сборная России финишировала на третьем месте в группе и не смогла попасть в финальную стадию турнира. Единственный гол за сборную России в том матче забил именно Карпин.

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