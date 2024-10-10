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Алексей Миранчук назвал любимый момент в профессиональной карьере

Алексей Миранчук назвал любимый момент в профессиональной карьере
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Российский хавбек американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос о любимом эпизоде своей профессиональной футбольной карьеры.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Любимый момент в профессиональной карьере? Конечно, это момент, когда мы выиграли трофей с «Атлантой». Победа в Лиге Европы», — сказал Миранчук пресс-службе американского клуба.

Напомним, в финале Лиге Европы сезона-2023/2024 «Аталанта» крупно обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы. Для Алексея Миранчука это также единственный еврокубковый трофей в карьере и единственный титул в составе итальянской команды.

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