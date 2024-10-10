Алексей Миранчук назвал любимый момент в профессиональной карьере

Российский хавбек американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос о любимом эпизоде своей профессиональной футбольной карьеры.

«Любимый момент в профессиональной карьере? Конечно, это момент, когда мы выиграли трофей с «Атлантой». Победа в Лиге Европы», — сказал Миранчук пресс-службе американского клуба.

Напомним, в финале Лиге Европы сезона-2023/2024 «Аталанта» крупно обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы. Для Алексея Миранчука это также единственный еврокубковый трофей в карьере и единственный титул в составе итальянской команды.

Материалы по теме Алексей Миранчук назвал футболиста, который является кумиром его детства

Российские футболисты за рубежом: