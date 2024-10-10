Алексей Миранчук назвал любимый момент в профессиональной карьере
Поделиться
Российский хавбек американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос о любимом эпизоде своей профессиональной футбольной карьеры.
Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12' 2:0 Лукман – 26' 3:0 Лукман – 75'
«Любимый момент в профессиональной карьере? Конечно, это момент, когда мы выиграли трофей с «Атлантой». Победа в Лиге Европы», — сказал Миранчук пресс-службе американского клуба.
Напомним, в финале Лиге Европы сезона-2023/2024 «Аталанта» крупно обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы. Для Алексея Миранчука это также единственный еврокубковый трофей в карьере и единственный титул в составе итальянской команды.
Материалы по теме
Российские футболисты за рубежом:
Комментарии
- 10 октября 2024
-
04:56
-
04:45
-
04:40
-
04:26
-
03:58
-
03:46
-
03:32
-
03:22
-
03:22
-
02:38
-
02:32
-
02:02
-
01:54
-
01:43
-
01:42
-
00:46
-
00:44
-
00:39
-
00:29
-
00:23
-
00:19
-
00:07
-
00:04
-
00:01
- 9 октября 2024
-
23:59
-
23:47
-
23:44
-
23:32
-
23:23
-
23:22
-
23:15
-
23:09
-
23:03
-
22:54
-
22:49