Матч «Аль-Насра» и иранского «Эстегляля» в Лиге чемпионов АФК будет перенесён в Дубай — AS

Матч саудовского «Аль-Насра», за который выступает известный форвард Криштиану Роналду, в азиатской Лиге чемпионов с иранским клубом «Эстегляль» будет перенесён из Тегерана в Дубай. Об этом сообщает испанское издание AS.

По данным источника, причиной такого решения стало желание клуба из Саудовской Аравии избежать игры в Иране из соображений безопасности. Таким образом, матч состоится 22 октября.

Отметим, ранее Азиатская конфедерация футбола исключила индийский клуб «Мохун Баган» из розыгрыша второго дивизиона азиатской Лиги чемпионов из-за неявки на выездной матч против иранского «Трактора», который должен был состояться в Тебризе.

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