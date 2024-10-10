Хави и Лапорта проигнорировали друг друга на прощальной церемонии Иньесты — источник

Бывший тренер «Барселоны» Хави и президент сине-гранатовых Жоан Лапорта не поприветствовали друг друга на церемонии, посвящённой прощанию Андреса Иньесты с футболом. Об этом сообщает испанский журналист Хави Мигель в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, экс-тренер каталонцев и глава клуба пересеклись перед началом церемонии, но проигнорировали друг друга.

Хави объявил о своём уходе с поста главного тренера на пресс-конференции 27 января после поражения от «Вильярреала» со счётом 3:5. Изначально клубное руководство уговорило тренера остаться на своём посту, но 24 мая пресс-служба каталонского клуба сообщила о его увольнении по окончании сезона. Хави возглавлял команду с 2021 года и успел завоевать два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок страны.

Стоит отметить, что в СМИ ранее упоминалось о решении президента «Барселоны» Жоана Лапорта уволить Хави из-за растущих требований тренера по усилению состава команды.

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