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Тен Хаг потребовал возвести стену на базе «МЮ», сотрудников удивила её стоимость

Тен Хаг потребовал возвести стену на базе «МЮ», сотрудников удивила её стоимость
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг потребовал у руководства клуба возвести стену на тренировочной базе клуба, чтобы скрыть тренировки от посторонних глаз и защитить игроков от непогоды, сообщает The Sun со ссылкой на Daily Mail.

По данным источника, стену возвели около двух недель назад. При этом, стоимость стены вызвала недоумение среди сотрудников клуба, поскольку недавно в команде приняли серьёзные меры по сокращению расходов. Стоимость стены составила $ 261 тыс.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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