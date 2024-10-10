«Реал» и «Барселона» планируют подписать трансферную цель «Баварии»

Испанские гранды — «Реал» и «Барселона» проявляют интерес к защитнику леверкузенского «Байера» Джонатану Та, сообщает журналист и инсайдер Кристиан Фальк в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Реал» уже провёл переговоры с представителями защитника, контракт которого с «Байером» действует до лета 2025 года. «Барселона» следит за ситуацией и также готова сделать предложение немецкому защитнику. Ожидается, что Та примет решение о своём будущем в январе 2025 года.

Напомним, ранее к игроку проявляла интерес «Бавария», однако сейчас мюнхенцы не являются лидерами в борьбе за футболиста.

Жонатан Та перешёл из «Гамбурга» в «Байер» Леверкузен летом 2015 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл четыре матча за немецкий клуб. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста «Байера» составляет € 30 млн.

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