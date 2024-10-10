Халк стал лучшим бомбардиром «Атлетико Минейро» в XXI веке

Завершился перенесенный матч шестого тура чемпионата Бразилии, в котором «Атлетико Минейро» обыграл «Гремио». Встреча завершилась со счётом 2:1. Автором одного из голов в составе победителей стал известный бразильский форвард, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит» в РПЛ, Халк.

Как сообщает Globo Esporte, благодаря этому голу Халк стал лучшим бомбардиром бразильского «Атлетико Минейро» в XXI веке. На счету 38-летнего нападающего 113-й мяч за клуб. Он опередил по этому показателю Диего Тарделли (112), также известного выступлениями в РПЛ за махачкалинский «Анжи».

В текущем сезоне на счету Халка 41 матч, в которых он отличился 18 голами и 10 результативными передачами.

Отметим, «Атлетико Минейро» в 28 матчах набрал 40 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. «Гремио» расположился на 11‑м месте с 35 очками.

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