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Григорян объяснил победу ЦСКА в дерби с «Динамо»

Григорян объяснил победу ЦСКА в дерби с «Динамо»
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Известный футбольный специалист Александр Григорян высказался о победе ЦСКА в дерби в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1), назвав ключевые аспекты игры армейцев под руководством тренера Марко Николича.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«ЦСКА очень эффективен в атакующих действиях. Надо сказать, что он [Марко Николич] достаточно серьёзно в тренировочном процессе работает нам так называемыми алгоритмами. То есть это регламентированные способы проведения атакующих действий. И вот это мы видим плоды его работы, мы видим, во что играет ЦСКА. Плюс ЦСКА обладает в Лиге в самом топовым набором центральных защитников, а учитывая, что у них три центральных защитника, — это дают надёжность в обороне», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу Геннадия Орлова.

После 11 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

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