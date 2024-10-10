Григорян объяснил победу ЦСКА в дерби с «Динамо»

Известный футбольный специалист Александр Григорян высказался о победе ЦСКА в дерби в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1), назвав ключевые аспекты игры армейцев под руководством тренера Марко Николича.

«ЦСКА очень эффективен в атакующих действиях. Надо сказать, что он [Марко Николич] достаточно серьёзно в тренировочном процессе работает нам так называемыми алгоритмами. То есть это регламентированные способы проведения атакующих действий. И вот это мы видим плоды его работы, мы видим, во что играет ЦСКА. Плюс ЦСКА обладает в Лиге в самом топовым набором центральных защитников, а учитывая, что у них три центральных защитника, — это дают надёжность в обороне», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу Геннадия Орлова.

После 11 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

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