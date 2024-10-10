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Григорян объяснил, при каком условии Пьянич хорошо заиграет в ЦСКА

Григорян объяснил, при каком условии Пьянич хорошо заиграет в ЦСКА
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Известный футбольный специалист Александр Григорян высказался об игре новичка ЦСКА Миралема Пьянича в дерби в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1), а также рассказал, как армейцы будут играть с боснийским полузащитником в дальнейшем.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Приход Пьянича обоснован. И Николич производит впечатление тренера продуманного. Да и вообще человека продуманного, который учитывает все мелочи. ЦСКА переломил ситуацию (в матче с «Динамо»), когда перешёл на формацию 5-3-2. И хорошо, что после эфира был Файзуллаев как раз, и я своими ушами услышал, что на тренировке они готовились к переходу на эту информацию что и предопределило исход матча.

То есть в сегодняшней системе координат я Пьянича не вижу так называемых 3-4-3, где два опорника. Но, видимо, Николич готовит к зиме 4-3-1-2 с любимым для Николича ромбом. Там Пьяничу, безусловно, конечно, место есть и он будет эффективен. Но и в 5-3-2, когда три центральных полузащитника, Пьянич будет исключительно полезен. А вот играя в нынешней формации есть большие вопросы», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу Геннадия Орлова.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

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