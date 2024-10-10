Хавбек «Торпедо» оценил работу бывшего главного тренера Сергея Игнашевича с автозаводцами

Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался о работе бывшего главного тренера автозаводцев Сергея Игнашевича.

«У Игнашевича есть все для того, чтобы стать большим тренером. Он меня пригласил в «Торпедо» в первый раз. Я сразу согласился и ни капли не пожалел. Мне было интересно поработать с ним. Мне бросилось в глаза, как он быстро перестроился от игрока к тренеру. Это достойно», – приводит слова Нетфуллина «РБ Спорт».

45-летний российский тренер Сергей Игнашевич возглавлял московское «Торпедо» с июня 2019 года по март 2021 года. Под его руководством чёрно-белые в 63 матчах одержали 35 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, заняв четвёртое место в неполном розыгрыше Первой лиги сезона-2019/2020 (не был доигран из-за коронавируса, стыковые матчи за выход в РПЛ не проводились).