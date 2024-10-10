Альваро Мората рассказал о тяжёлой депрессии, из-за которой он покинул Испанию

Нападающий «Милана» и сборной Испании Альваро Мората высказался об уходе из мадридского «Атлетико» и поделился тяжёлыми чувствами, которые испытывал перед Евро-2024.

«Когда сталкиваешься с трудными периодами, такими как депрессия или панические атаки, внутри себя ты ведёшь борьбу с другим «я», и это может происходить каждую ночь. Для себя я принял важное решение покинуть Испанию, потому что в конце концов оказался на грани, когда уже не мог справляться с этой ситуацией. За три месяца до начала Евро я не знал, смогу ли вернуться к футболу. Я терял понимание того, что происходит со мной. Бывали моменты, когда мне было сложно даже завязать шнурки на бутсах», — приводит слова Мораты COPE.

Мората перешёл в «Милан» из мадридского «Атлетико» минувшим летом. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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