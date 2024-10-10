Хавбек «Торпедо» Нетфуллин: не завидую Головину, который играет с «Барселоной» в ЛЧ

Полузащитник выступающего в Первой лиге московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин ответил на вопрос о неполной реализации своего свой потенциала на примере перешедшего из ЦСКА в «Монако» атакующего хавбека Александра Головина.

«Можно ли сказать, что не до конца реализовал свой потенциал? Не исключаю. Тем более со стороны виднее. Конечно, не завидую Головину, который играет с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Просто в тот период времени было проще себя реализовать. Ну и вопрос доверия тренеров к молодым игрокам. Но в любом случае Саша — молодец», – приводит слова Нетфуллина «РБ Спорт».

28-летний атакующий полузащитник Александр Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» в июле 2018 года, сумма трансферной компенсации составила € 30 млн. В составе монегасков Головин сыграл 210 матчей во всех турнирах (31 гол, 39 результативных передач), из них 11 в Лиге чемпионов (1+2) и 15 в Лиге Европы (0+4).