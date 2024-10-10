Александр Григорян назвал причину разгромного поражения «Ростова» в матче со «Спартаком»

Известный футбольный специалист Александр Григорян высказался о разгромном поражении «Ростова» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3).

«В данной игре (со «Спартаком»), я думаю, что все три все три гола «Ростов» привёз себе сам. Наиглупейшие голы. Если первый, конечно, лежит на совести Одоевского… А что касается двух других голов, то они не выдерживают никакой критики. Опять же высокая линия обороны, прессинг… Убери вот эти три эпизода и посмотри просто игру, и видно, что равенство между командами, минимум равенство в этом матче», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу Геннадия Орлова.

«Ростов» после 11 туров РПЛ набрал 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

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