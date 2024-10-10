Названы сроки восстановления после травмы голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера

32-летний бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер пропустит около шести недель из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает This Is Anfield. По данным источника, полученным от пресс-службы мерсисайдцев, клуб не ожидает возвращения вратаря в строй до окончания ноябрьской международной паузы ФИФА, которая в 2024 году завершится 19 ноября.

Алисон Бекер получил тяжёлую травму 5 октября в выездном матче 7-го тура АПЛ с лондонским «Кристал Пэлас» (1:0). На 79-й минуте встречи голкипер «красных» был заменён из-за полученного повреждения на запасного вратаря Витезслава Яроша.

«Ливерпуль» набрал 18 очков после семи матчей и возглавляет турнирную таблицу АПЛ.