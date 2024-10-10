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Названы сроки восстановления после травмы голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера

Названы сроки восстановления после травмы голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера
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32-летний бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер пропустит около шести недель из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает This Is Anfield. По данным источника, полученным от пресс-службы мерсисайдцев, клуб не ожидает возвращения вратаря в строй до окончания ноябрьской международной паузы ФИФА, которая в 2024 году завершится 19 ноября.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Жота – 9'    
Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Жота – 9'    

Алисон Бекер получил тяжёлую травму 5 октября в выездном матче 7-го тура АПЛ с лондонским «Кристал Пэлас» (1:0). На 79-й минуте встречи голкипер «красных» был заменён из-за полученного повреждения на запасного вратаря Витезслава Яроша.

«Ливерпуль» набрал 18 очков после семи матчей и возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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Вратарь «Ливерпуля» Алисон получил травму в матче 7-го тура АПЛ
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