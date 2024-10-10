Александр Григорян прокомментировал проблемы «Ростова» в текущем сезоне

Известный футбольный специалист Александр Григорян высказался о проблемах «Ростова» в сезоне-2024/2025.

«В последних матчах «Ростову» не хватает своего лучшего качества, в котором Карпин уже давным-давно превосходит все команды РПЛ — это интенсивности игры, способности навязать высокий темп и способности завязать соперника единоборствами. То есть на фоне высочайшей интенсивности у команды есть выдающаяся способность выигрывать переходные фазы. В этом компоненте имеет огромное значение прессинг «Ростова»…

Почему сейчас всё не так у «Ростова»? Объяснить это можно двумя моментами. Во-первых, тот футбол, в который играет «Ростов», не даёт сейчас логистика. В системе координат «Ростова», чтобы выдавать максимум, нужен качественный тренинг, очень жёсткий тренинг, а у Карпина этого тренинга нет, потому что когда Кубок России втискивается в календарь, это просто невозможно. То есть я точно знаю, что в такой ситуации у команд не получается ни одной даже поддерживающей тренировки. Я не говорю о развивающей в жёстких режимах. Всё направлено на восстановление. Ну и второй момент, это моя версия, есть группа игроков, которые устали играть в «Ростове», устали от этих переездов. Им нужно обновление состава», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу Геннадия Орлова.

«Ростов» после 11 туров РПЛ набрал 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

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