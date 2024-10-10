Головин: восхищает, что Дзюба в 36 лет продолжает отмечаться голевыми действиями

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался об игре новичка «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Восхищает, что Дзюба в 36 лет продолжает отмечаться голевыми действиями. Но я как будто бы ожидал этого. Было ожидаемо, что он найдёт себе команду, но не думал, что он так быстро будет давать результат. Видно, что он находился в хорошей форме и тренировался, а ничего не делал, находясь без команды», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» в последний день летнего трансферного окна РПЛ. В пяти встречах за новый клуб он отметился тремя результативными передачами и одним голом. На данный момент «Акрон» занимает восьмую строчку в таблице чемпионата.

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