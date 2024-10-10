Головин: я счастлив в «Монако», если обратится топ-клуб, хотел бы поехать и попробовать

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что готов перейти в другой европейский топ-клуб, если ему поступит такое предложение. Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Ранее хавбек играл за ЦСКА.

«Если обратится какой-то топ-клуб, то в любом случае я бы хотел поехать и попробовать. Наверное, большой роли не имеет, какая это лига: Германия, Испания или Англия. Это не так важно. В любом случае я счастлив в «Монако». Мне очень нравится и ко мне хорошо относятся. Я очень счастлив играть за этот клуб», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.