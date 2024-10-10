Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги наций УЕФА 2024-2025 на 10 октября 2024

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 10 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 октября, пройдут матчи 3-го тура Лиги наций УЕФА.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА 10 октября (время — московское):

19:00. Лига С. Группа 4. Латвия — Северная Македония
19:00. Лига D. Группа 2. Молдавия — Андорра
21:45. Лига А. Группа 2. Италия — Бельгия
21:45. Лига А. Группа 2. Израиль — Франция
21:45. Лига В. Группа 3. Норвегия — Словения
21:45. Лига В. Группа 3. Австрия — Казахстан
21:45. Лига В. Группа 2. Финляндия — Ирландия
21:45. Лига В. Группа 2. Англия — Греция
21:45. Лига С. Группа 4. Фарерские острова — Армения
21:45. Лига D. Группа 1. Гибралтар — Сан-Марино

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android