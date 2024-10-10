Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 10 октября

Сегодня, 10 октября, пройдут матчи 3-го тура Лиги наций УЕФА.
Расписание матчей Лиги наций УЕФА 10 октября (время — московское):
19:00. Лига С. Группа 4. Латвия — Северная Македония
19:00. Лига D. Группа 2. Молдавия — Андорра
21:45. Лига А. Группа 2. Италия — Бельгия
21:45. Лига А. Группа 2. Израиль — Франция
21:45. Лига В. Группа 3. Норвегия — Словения
21:45. Лига В. Группа 3. Австрия — Казахстан
21:45. Лига В. Группа 2. Финляндия — Ирландия
21:45. Лига В. Группа 2. Англия — Греция
21:45. Лига С. Группа 4. Фарерские острова — Армения
21:45. Лига D. Группа 1. Гибралтар — Сан-Марино
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.