Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 10 октября

Сегодня, 10 октября, пройдут матчи 3-го тура Лиги наций УЕФА.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА 10 октября (время — московское):

19:00. Лига С. Группа 4. Латвия — Северная Македония

19:00. Лига D. Группа 2. Молдавия — Андорра

21:45. Лига А. Группа 2. Италия — Бельгия

21:45. Лига А. Группа 2. Израиль — Франция

21:45. Лига В. Группа 3. Норвегия — Словения

21:45. Лига В. Группа 3. Австрия — Казахстан

21:45. Лига В. Группа 2. Финляндия — Ирландия

21:45. Лига В. Группа 2. Англия — Греция

21:45. Лига С. Группа 4. Фарерские острова — Армения

21:45. Лига D. Группа 1. Гибралтар — Сан-Марино

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.