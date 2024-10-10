Италия — Бельгия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Италии и Бельгии. Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия занимает первое место в группе 2. Команда набрала шесть очков за два матча. Бельгия (3) находится на третьей строчке.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.