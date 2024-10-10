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Италия — Бельгия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Израиль — Франция: во сколько начало матча Лиги наций УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

Израиль — Франция: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Израиля и Франции. Команды будут играть на стадионе «Божик-Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Израиль
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция занимает второе место в группе 2. Команда набрала три очка за два матча. Израиль (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается Италия (6).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

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