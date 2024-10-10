Титов: нет никаких сомнений, что Самара будет выше, чем сейчас

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о самарских «Крыльях Советов».

«У меня вызывает только уважение то, как себя ведёт Игорь Осинькин. Насколько интересно играла Самара три года до этого, как он делал из команды конфетку! Потому что есть ограничения в бюджете, не всегда хватает опытных футболистов и так далее. Но играла молодёжь, и играли так здорово, что приятно было посмотреть. Поэтому у меня даже нет никаких сомнений, что Самара будет намного выше, чем она находится сегодня», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России. Самарский клуб после 11 туров РПЛ занимает 10-е место в таблице, набрав 11 очков. Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» в ближайшее время планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Позднее стало известно, что Осинькин сохранит за собой свой пост.