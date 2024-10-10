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Австрия — Казахстан: во сколько начало матча Лиги наций УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

Австрия — Казахстан: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА встретятся сборные Австрии и Казахстана. Команды будут играть на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце (Австрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Доном Робертсоном (Шотландия). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Австрия занимает третье место в группе 3. Команда набрала одно очко за два матча. Казахстан (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается Словения (4).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

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