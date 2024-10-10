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Виктор Гончаренко провёл первую тренировку в «Пари Нижний Новгород»

Виктор Гончаренко провёл первую тренировку в «Пари Нижний Новгород»
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Новый главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко провёл первую тренировку в команде. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Вчера, 9 октября, «Пари Нижний Новгород» объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера. Уже вечером специалист познакомился с командой и провёл первую тренировку.

Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»

Предыдущим местом работы 47-летнего Виктора Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 11 очков за 11 матчей.

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