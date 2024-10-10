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Защитник «Тоттенхэма» ответил на слухи об интересе со стороны «Реала»

Защитник «Тоттенхэма» ответил на слухи об интересе со стороны «Реала»
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Фланговый защитник лондонского «Тоттенхэма» Педро Порро отреагировал на слухи об интересе к своей персоне со стороны мадридского «Реала».

«Конечно, я горжусь этими слухами, ведь их появление значит, что я делаю всё правильно. Если переход в «Реал» однажды случится, то вы узнаете об этом. А сейчас я полностью сосредоточен на своём нынешнем клубе, на «Тоттенхэме»», — приводит слова Порро журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее в испанских СМИ появлялась информация, что «Реал» усиленно подыскивает нового правого защитника на смену травмированному Даниэлю Карвахалю. Один из вариантов для мадридцев — Педро Порро.

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