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Вратарь «Барселоны» Щенсны рассказал про своё курение

Вратарь «Барселоны» Щенсны рассказал про своё курение
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Польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны заявил, что не курит при детях.

«Я не курю в присутствии детей, я не подаю плохой пример. Но люди фотографируют меня курящим за деревьями, а я даже не вижу их… Стараюсь скрывать это, не показывать людям, что курю. Если кто-то думает, что может повлиять на мою личную жизнь, ну, попробуйте ещё раз, ранее это никогда не работало», — приводит слова Щенсного известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Щенсны перешёл в «Барселону» после тяжёлой травмы голкипера тер Штегена. 34-летний вратарь 2 октября подписал контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный до 30 июня 2025 года. На момент перехода поляк не играл в футбол несколько месяцев, так как завершил карьеру. Последним клубом польского голкипера был «Ювентус», который Щенсны покинул этим летом.

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